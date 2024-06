4 gry za darmo na Xbox i PC. Zgarnijcie, póki są dostępne

Deweloper znany jako Atom Technologies trudni się tworzeniem gier… delikatnie powiedziawszy, mało wymagających. Tytuły te wyglądają niczym stworzone w paintcie (ale takie World of Horror też się z tego programu, a gra się wybitnie), ale może znajdą swoich fanów. Szkopuł w tym, aby nie wymagać wzorowej jakości. Wtedy możemy liczyć na ciekawe gry logiczno-platformowe z fajnymi pomysłami.

Gry za darmo i to nie tylko na PC!

Obecnie w Xbox Store możecie zgarnąć cztery tytuły tego dewelopera za darmo. Uwaga jednak, bo jest to jedynie okazja ograniczona czasowo. Na przypisanie ich do konta macie kolejne pięć dni, więc do końca tygodnia. Jeśli to zrobicie, już na zawsze pozostaną w Waszej bibliotece.

Ostatnia z tych pozycji była poruszana już przez nas niedawno, ale teraz dołączyły do niej kolejne gry. Warto więc je odebrać, tym bardziej że mówimy o produkcjach działających na platformach Xbox, PC i urządzeniach mobile.

Jeśli natomiast chcecie zgarnąć więcej gier za darmo, polecam sprawdzić nasz tag. Są tam najnowsze oferty z Epic Games Store, GOG, a także IndieGala i wielu innych zaufanych platform z grami. Większość dotyczy tytułów na PC, ale czasami trafiają się również gry konsolowe.

Źródło: Reddit