Gra za darmo do odebrania na Xbox oraz PC. Oto jak ją zgarnąć

W sklepie Xbox dostępna jest nowa gra przez ograniczony czas zupełnie za darmo do odebrania. Mawia się, że “za darmo to i ocet słodki”, więc chyba warto, nie?

Pisaliśmy już dziś o nowej darmowej pozycji od IndieGala, a teraz skierowaliśmy się w stronę nieco bardziej konsolową. Nie oznacza to jednak, że oferta nie dotyczy graczy PC, bo i oni mogą zgarnąć grę za darmo.

Gra za darmo na Xbox i PC

Dość rzadko zdarza się, aby jakakolwiek pozycja była rozdawana za darmo na konsole. W większości mówimy o grach w formie free-to-play czy takich, które na ten model przechodzą. W tym jednak wypadku sytuacja jest nieco inna, bo przez ograniczony czas w Xbox Store zgarniecie tę pozycję bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek płatności.

Wild Eclipse to gra, w której wcielimy się w lisa. Jest to raczej krótka przygoda opierająca się na klimacie, a nie grafice czy efektach specjalnych, ani nawet fabule. Jej opis jest o tyle dziwny i tajemniczy, że pozwolę sobie wkleić go w całości. “Lis Pieto marzy o zobaczeniu zaćmienia, a dziś ma taką okazję. Pomóż Pieto przemierzyć niebezpieczny teren i uniknąć rzuconych na niego klęsk żywiołowych” – proszę! Klęski żywiołowe? Zaćmienie? Lisy? No … ciekawe podejście, nie ma co.

Swoista wyprzedaż trwać ma kolejne 17 dni, więc dokładnie tyle czasu macie na przypisanie produktu do konta. Zagracie, jak już wspomniałem, na Xbox oraz na PC.

Źródło: Xbox Store