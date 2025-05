“Bardzo pozytywnie” oceniana gra akcji zniknie z darmówek na Steam. Ostatni moment, aby odebrać

Gra za darmo do odebrania, ale to ostatni moment. Furi Demake: The Chain wkrótce zniknie z puli darmowych gier na Steamie, więc lepiej odebrać, póki można.

Jeśli kojarzycie Furi – szalonego boss rusha z neonowym klimatem – to wiecie, czego się spodziewać. Furi Demake: The Chain to hołd dla pierwowzoru w stylu retro 2D, który trafił na Steama jako darmowa produkcja. Prosta grafika, bezpośrednia akcja i ten sam duch pojedynków jeden na jednego, tylko w oldschoolowym sosie.

Gra za darmo tylko do 23 czerwca

Deweloperzy ogłosili, że 23 czerwca Furi Demake stanie się płatne. Twórcy w obszernym wpisie na Steam wyjaśniają, że ich gra nigdy nie cieszyła się szczególnie wielką popularnością, mimo faktu bycia free-to-play. Zmiana modelu dystrybucji może, wbrew pozorom, pomóc.

Od czasu premiery gra nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, a chcemy, aby jak najwięcej graczy miało szansę w nią zagrać. Niestety darmowa gra może wziąć udział tylko w ograniczonej liczbie festiwali i wydarzeń na Steam. Opłacenie jej pozwoli nam zarejestrować ją w wydarzeniach, obniżyć jej cenę i sprawić, że będzie widoczna dla większej liczby osób. Pomoże nam to również zmierzyć, jak duże zainteresowanie generuje to podejście do Furi, ponieważ oczywiście marzymy o dodaniu do niej większej liczby bossów. – opisują twórcy

Co ważne, raz przypisana do konta gra zostaje już na stałe, nawet po przejściu na model płatny. A to oznacza, że warto się po nią teraz sięgnąć i ewentualnie podsunąć link znajomym, którzy lubią retro stylistykę i wyzwania. Dodatkowo, jeśli demake zyska zainteresowanie, być może spowoduje to rozszerzenie “podstawowej” edycji Furi. Warto zaznaczyć, że aż 92% z opinii graczy jest pozytywynych.

Źródło: Steam