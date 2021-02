Gry Xbox w przeglądarce. Microsoft rozpoczął testy nowego rozwiązania

Microsoft właśnie rozpoczął testy nowego rozwiązania dla swojej chmury. Gry Xbox zadziałają w przeglądarce, co ułatwi życie wielu graczom.

Gigant z Redmond stale poszukuje możliwości na dalszy rozwój swoich usług. Inwestowanie w Game Passa wyszło firmie na dobre. To jednak tylko jedna z wielu rozwijanych możliwości.

Wkrótce nawet gamingowa chmura Microsoftu doczeka się sporych nowości. Granie będzie znacznie prostsze i bardziej elastyczne.

W gry Xbox zagramy z poziomu przeglądarki internetowej

Konkurencja na rynku chmur robi się coraz bardziej zaciekła. Google Stadia pojawiła się już w naszym kraju, GeForce NOW stale przyciąga graczy, a xCloud oferuje świetne połączenie z Game Passem.

Ta ostatnia usługa (podobnie jak inne chmury) mierzyła się z problemami na urządzeniach Apple przez politykę firmy z Cupertino, ale wkrótce się to zmieni. Jak donosi The Verge, Microsoft rozpoczął już testy swojej usługi w przeglądarkach.

Rozwija to obietnice Microsoftu złożone w grudniu zeszłego roku. Na PC mieliśmy pograć w chmurze przy pomocy aplikacji, a iOS wymagałby otworzenia strony w przeglądarce. Wygląda na to, że aplikacja xCloud będzie tylko jedną z opcji na PC.

Testerzy podają, że całość działa podobnie jak xCloud na urządzeniach z systemem Android. Gracze otrzymają rozbudowane menu startowe, które pozwoli im na sprawdzenie polecanych tytułów, powrót do przerwanej rozgrywki i przeglądanie pełnej oferty Game Passa.

Podobno do rozgrywki będzie wymagany kontroler, ale nie możemy tego potwierdzić. Niektóre gry z xCloud na telefonach wspierają sterowanie dotykowe, ale pytanie, czy podobnie zadziała to w przypadku gry w przeglądarce zainstalowanej na naszym iPhonie lub iPadzie. Póki co możemy tylko spekulować.

Na ten moment xCloud wspiera przeglądarki bazujące na Chromium takie jak Chrome, Edge i najpewniej Vivaldi. Premiera przeglądarkowego xCloud powinna odbyć się wiosną bieżącego roku.

Gry Xbox wszędzie? Podoba mi się to

Raczej nie jestem użytkownikiem docelowym dla gamingowych chmur, ale wizja grania w największe tytuły w każdym miejscu bardzo mi się podoba.

Przenośne konsole zazwyczaj nie są specjalne wydajne, a telefony to wciąż nie pełnoprawne sprzęty do grania. Póki co xCloud to chyba najciekawsza chmura dla graczy, a przynajmniej w moim mniemaniu. Gdyby nie Game Pass, to raczej nie byłbym do niej tak pozytywnie nastawiony.

Niemniej jestem bardzo ciekaw, co przyniesie przyszłość. Wiadomości o nadchodzącej śmierci tradycyjnego gamingu są mocno przesadzone, ale chmury z pewnością usadowią się na rynku obok konsol i PeCetów. To naturalna kolej rzeczy i cieszy mnie to. Gracze zyskają wszak sporo nowych możliwości na cieszenie się swoim hobby.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.