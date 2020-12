Gra roku 2020 – wybór redakcji

Jakub Stremler

Nie ukrywam, że ten rok stał dla mnie pod znakiem nadrabiania zaległości, więc nie ograłem wielu gier, które zadebiutowały w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Gdzieś na czubku mojej kupki wstydu widnieje Hades, w tle majaczy Doom Eternal, a świetne Animal Crossing: New Horizons grzecznie czeka, aż nieco bardziej zaangażuję się w odbudowę swojej wyspy.

Mimo to, udało mi się pod koniec roku sprawdzić gry, które interesowały mnie najbardziej, choć swojego faworyta poznałem już sześć miesięcy temu. The Last of Us Part II zaimponowało mi (i dalej imponuje) na wielu płaszczyznach i to właśnie ta gra zasługuje w moim mniemaniu na szczególne wyróżnienie.

Jako wielki fan pierwszej części byłem nieco sceptycznie nastawiony do wizji kontynuowania bądź co bądź idealnie zakończonej historii, ale bynajmniej się nie zawiodłem. The Last of Us Part II to brutalna, wzruszająca i – na swój dobitny sposób – pouczająca historia, która zostanie ze mną na długie lata. Poza fabułą i narracją nie sposób nie wyróżnić fenomenalnej oprawy, która wyciska z PlayStation 4 ostatnie soki i pokazuje, że na siedmioletniej konsoli da się jeszcze zdziałać cuda.