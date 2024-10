Jak się tworzy gry na PS5 Pro? “Jest zaskakująco przyjemnie” – twierdzi deweloper

Deweloperzy chwalą PS5 Pro – jest naprawdę dobrze

Doskonale pamiętam czasy, gdy twórcy gier narzekali na skomplikowaną architekturę PS3. Tworzenie gier było oczywiście możliwe, ale trudne — wiele studiów miało problemy z przenoszeniem swoich gier na sprzęt Sony i zajmowało to sporo czasu. A jak będzie w przypadku nadchodzącego PS5 Pro? Wielu graczy ma wątpliwości co do nowych wersji starszych gier – tych poprawionych, które mają wykorzystywać większą moc urządzenia. Okazuje się, że nie ma powodów do obaw – bo jest bardzo dobrze.

W sprawie przygotowywania next-genowych łatek na potrzeby nowego PlayStation wypowiedział się pewien anonimowy deweloper na forum Reset Era. Użytkownik o nicku Koralsky wyznał, że tworzenie aktualizacji na wersję “Pro” jest zaskakująco przyjemne i łatwe. Anonimowy deweloper, który pracuje w studiu gier niezależnych, wspomniał, że obecnie pracują nad dwiema grami, które będą oferować natywne wsparcie dla PlayStation 5 Pro. Jeden z wyżej wymienionych tytułów nie został jeszcze wydany, a drugi jest już na rynku.

A jakie gry otrzymają ulepszenia? Oto lista, która pojawiła się jakiś czas temu:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

Dead Rising Deluxe Remaster

Demon’s Souls

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

Empire of the Ants

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

The First Descendant

Fortnite

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Madden NFL 25

Marvel Rivals

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka: Bladepoint

No Man’s Sky

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Spider-Man Remastered

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man 2

Spine: This is Gun Fu

Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Towers of Aghasba

Until Dawn

Warframe

War Thunder

Wolverine

World of Warships: Legends

