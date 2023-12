Gracze zachwyceni nowym realistycznym FPS-em dla fanów serii SWAT

Pamiętacie serię SWAT? Ready or Not to w pewien sposób doskonalsze, współczesne jej oblicze, które z miejsca stało się nowym hitem na Steam.

Przed paroma dniami na Steam miała miejsce premiera wyczekiwanego przez fanów taktyki i myślenia FPS-a Ready or Not. Dość niepozorna nazwa to tak naprawdę współczesna iteracja klasycznej i kultowej w pewnych kręgach serii SWAT. Jeśli więc uwielbiacie ten klimat, wymaganie wyśrubowanego poziomu trudności i sporo godzin do zabawy zarówno w multi, jak i single’u oraz nie boicie się przechodzić przez kampanię naszpikowaną mocnym ukazaniem traumy członka sił specjalnych – to coś idealnie dla Was.

Ready or Not we wczesnym dostępie znajdywało się od dawna, ale w końcu ukazała się wersja 1.0. Wraz z nią tytuł od VOID Interactive doczekał się debiutu i wyjścia z early access. To nie jest jednak byle łatka, a gigantyczny zastrzyk nowości. Gracze mogą w końcu ograć kampanię fabularną dla pojedynczego gracza, cieszyć się wyeliminowaniem największych bolączek wczesnej wersji i nie tylko.

Ready or Not to dynamiczna, taktyczna strzelanka FPP przedstawiająca operacje współczesnych oddziałów policyjnych SWAT, które muszą neutralizować przestępców i stawiać czoła niebezpiecznym sytuacjom. – czytamy w opisie gry na Steam

Co więcej, gracze są zachwyceni. W parę dni od debiutu tytuł zdobył wiele pozytywnych ocen. Choć niektórzy skarżą się na problemy z płynnością, większość nie może wyjść z podziwu. Chwalony jest niemal każdy element rozgrywki, w tym gra dla jednego gracza. Z ostatni 30 dni 85% opinii jest pozytywnych, co daje grze „bardzo dobry” odbiór. Z kolei łącznie tytuł zgromadził aż 90% pozytywnych ocen społeczności.