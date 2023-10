Gracze Assassin’s Creed Mirage to kociarze. Pobawili się z nimi ponad milion razy

Mirage, kotów miraże

Sporo graczy miało już okazję rozpocząć przygodę w Assassin’s Creed Mirage, inni dopiero wejdą do wirtualnego Bagdadu w poszukiwaniu sensu istnienia bractwa. No dobra, ale odstawmy takie dywagacje na boczny tor, bo są poważniejsze sprawy do obgadania. Chodzi oczywiście o koty, bo tych w świecie nowej odsłony Assassin’s Creed nie brakuje. Co ważne, można z nimi wchodzić w interakcję, co też wielu z nas do tej pory uczyniło. Jak prezentują się statystyki?

Od momentu premiery gry 5 października, gracze pogłaskali 1,2 miliona ulicznych kotów. Czy to dużo? Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że liczba ta jest stanowczo za mała i trzeba to jak najszybciej poprawić. Inni z kolei (w tym ja) sądzą, że to doprawdy niezły wynik. Mam tylko nadzieję, że inne elementy produkcji również przypadły graczom do gustu. Choć nie jest to może kandydat do tytułu gry roku, to w dalszym ciągu mamy do czynienia z niezłym tytułem.

Oczywiście interakcje podejmowane przez graczy to częsty powód do tworzenia statystyk. Tym samym wiemy (dzięki Ubi!), że gracze zdążyli spędzić już podczas parkouru 479 lat, wykonali też 60 milionów skoków wiary, a liczby te nadal rosną.

Premiera gry Assassin’s Creed Mirage miała miejsce 5 października 2023 roku. Tytuł ukazał się na PC, jak również na szeroki zestaw konsol. Mowa tu o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.