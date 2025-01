Najnowsza produkcja studia PikPok, “Into the Dead: Our Darkest Days”, zadebiutowała w wersji demonstracyjnej i już przyciągnęła uwagę graczy na całym świecie. Od momentu udostępnienia dema, pobrano je ponad 300 tysięcy razy, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tą pozycją.

Akcja gry osadzona jest w latach 80. XX wieku w fikcyjnym mieście Walton w Teksasie, opanowanym przez hordy nieumarłych. Gracze wcielają się w ocalałych, których zadaniem jest przetrwanie w świecie pełnym zagrożeń. Rozgrywka łączy elementy survival horroru z zarządzaniem schronieniem, gdzie kluczowe jest zbieranie zasobów, rekrutacja innych ocalałych oraz unikanie lub eliminacja zombie.

Darmowe demo gry Into the Dead: Our Darkest Days zostało udostępnione 28 października 2024 roku podczas Steam Scream Fest, oferując graczom przedsmak pełnej wersji planowanej na 2025 rok. Wersja demonstracyjna pozwala na eksplorację miasta, zbieranie zasobów oraz zarządzanie schronieniem, dając wgląd w mechaniki i klimat produkcji.

Twórcy gry zaskoczeni

Mario Wynands, CEO studia PikPok, wyraził entuzjazm z powodu pozytywnego odbioru dema: “Jesteśmy podekscytowani możliwością podzielenia się naszym pierwszym publicznym demem ‘Into the Dead: Our Darkest Days’. Zespół deweloperski ciężko pracuje nad stworzeniem immersyjnej gry survivalowej w ewoluującym świecie, która stawia graczy przed wyzwaniami na każdym kroku, i nie możemy się doczekać, aby usłyszeć, co gracze myślą o tym pierwszym smaku gry.”

“Into the Dead: Our Darkest Days” to kolejna odsłona serii “Into the Dead”, znanej z dynamicznej akcji i mrocznego klimatu. Nowa część wprowadza jednak bardziej strategiczne podejście, kładąc nacisk na skradanie się, zarządzanie zasobami oraz interakcje między ocalałymi. Gracze będą musieli podejmować trudne decyzje, które wpłyną na losy ich grupy oraz szanse na przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie.

Darmowe demo gry możecie pobrać tutaj.

Sukces dema “Into the Dead: Our Darkest Days” pokazuje, że zainteresowanie tematyką apokalipsy zombie nie słabnie, a innowacyjne podejście do gatunku może przyciągnąć szeroką rzeszę graczy. Oczekujemy na pełną wersję gry, która ma trafić do wczesnego dostępu na Steam w drugim kwartale 2025 roku.

Źródła: Steam, Capsule Computers