Odbierajcie darmową grę na Xbox. Trzecia część kultowej serii

Metal Slug 3 to kolejna gra za darmo dostępna tym razem w sklepie Xbox, ale tylko w jednym regionie i wyłącznie na konsolach.

Klasyczna strzelanka 2D od SNK wpadła niespodziewanie na Xboxa za 0 zł. Jest tylko jeden haczyk: trzeba skorzystać z izraelskiego sklepu.

Gra za darmo? Lepiej się pospiesz

Metal Slug 3, jedna z najbardziej lubianych odsłon kultowej serii run&gun, nagle stała się dostępna za darmo w hebrajskiej wersji sklepu Xbox. Normalnie gra kosztuje około 10 dolarów, więc zniżka jest konkretna. Według informacji z Reddita nie potrzeba żadnego VPN – wystarczy zalogować się przez przeglądarkę i odebrać tytuł z poziomu konta. Później pojawi się on na naszej liście gier.

Jest jednak kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć. Po pierwsze – gra działa wyłącznie na konsolach Xbox. Jeśli liczysz na wersję PC, musisz obejść się smakiem. Po drugie – część graczy raportuje, że Metal Slug 3 nie pojawia się w historii zamówień, co może oznaczać, że to wersja regionalnie zablokowana lub wynik przypadkowego błędu cenowego. Już wcześniej Xbox anulował darmowy dostęp do gier, które nie powinny być udostępnione za 0 zł.

Mimo tego warto spróbować. Metal Slug 3 to nie tylko świetna grafika w stylu pixel-art, ale też zróżnicowane poziomy, rozgałęziające się ścieżki i legendarne, olbrzymi bossowie. W trybie arcade przejdziemy pięć dużych etapów, a w mission mode możemy powtarzać dowolne poziomy. Jest też opcja sieciowego co-opa, ale ta akurat dotyczy wersji Steam. Na konsoli skupiamy się na klasycznym local multiplayer i solo.

To prawdziwy klasyk gatunku, więc jeśli jeszcze go nie masz, klikaj, póki oferta działa. Jak długo będzie aktywna? Nie wiadomo, ale prawdopodobnie niezbyt długo.

Źródło: Reddit