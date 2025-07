GTA III Definitive Edition dostępne za darmo na jednej platformie. Błąd cenowy?

W App Store można właśnie zgarnąć GTA III – Definitive Edition zupełnie za darmo. I nikt nie wie, czemu tak się stało. Ale to chyba nic złego, prawda?

GTA III – Definitive Edition za darmo na App Store!

Zwykle trzeba za tę mobilną wersję zapłacić około 30 zł, ale dziś pojawiła się w App Store z ceną… 0 zł. Brzmi jak promocja? Może. Ale wiele wskazuje na to, że to po prostu błąd cenowy. A jak wiadomo, takie okazje nie trwają długo. Dlatego jeśli masz iPhone’a lub iPada, nie ma co zwlekać – warto dodać grę do swojej biblioteki, zanim ktoś z Rockstar się zorientuje.

Mówimy tu o odświeżonej wersji klasyka, który zapoczątkował nową erę gier z otwartym światem. GTA III: Definitive Edition to nie tylko lekko odpicowane tekstury i efekty świetlne, ale też sterowanie przypominające GTA V, nowy system celowania i poprawiona wydajność. Choć sama gra zebrała mieszane opinie po premierze remasterów, wersja mobilna sprawdza się całkiem nieźle.

Grę opracowało legendarne Rockstar Games, a za mobilną adaptację odpowiada Grove Street Games. Całość wrzuca nas ponownie w ponure ulice Liberty City, gdzie możemy załatwiać sprawy po swojemu, czy to kradnąc auta, wykonując zlecenia, czy po prostu siejąc chaos.

Nie wiadomo, jak długo GTA III: Definitive Edition pozostanie darmowe. Dlatego lepiej nie ryzykować i dodać ją do konta już teraz. Nawet jeśli to pomyłka! W końcu raz przypisana do biblioteki raczej zostanie z nami na dobre.

