Świetne cyberpunkowe RPG za darmo. Lepiej się przygotować na rozdawnictwo

Dziś wieczorem szykuje się nietypowa okazja dla fanów cyberpunkowych klimatów. O godzinie 19:00 na platformie Lenovo Legion Gaming Community będzie można odebrać darmowy klucz do gry The Ascent. Warto będzie się pospieszyć, liczba kodów jest ograniczona i mogą szybko się rozejść.

Gra The Ascent za darmo od 19:00

The Ascent to izometryczny action-RPG osadzony w dystopijnym świecie przyszłości, który może przypaść do gustu fanom brutalnej rozwałki i neonowego klimatu. Gra oferuje zarówno rozgrywkę solo, jak i w kooperacji, a wszystko to w świecie, gdzie megakorporacja zarządzająca wszystkim właśnie upadła. Gracz trafia w sam środek chaosu, gdzie musi walczyć o przetrwanie, przejmując kontrolę nad własnym losem i blasterem.

Aby skorzystać z promocji, trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem społeczności Legion Gaming Community od Lenovo. Klucze będą dostępne dziś, 4 czerwca, od godziny 19:00. Nie ma limitu czasu, ale pula jest ograniczona. Po zdobyciu vouchera, należy go aktywować przez stronę Gamesplanet, gdzie otrzymamy klucz Steam.

Warto przygotować się wcześniej. Utworzenie konta i zalogowanie się jeszcze przed startem może znacząco zwiększyć szanse na zdobycie gry. Wcześniejsze dropy znikały błyskawicznie, więc lepiej nie zwlekać z klikaniem, jeśli chcecie dołączyć do świata The Ascent bez wydawania złotówki.

Źródło: Lenovo