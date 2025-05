Solidne RPG akcji w świecie cyberpunka aż 100 zł taniej. Zapłacicie tylko 4 zł

Na Instant-Gaming można kupić kod Steam do The Ascent w edycji Standard za 4,25 zł. Edycja Cyber kosztuje 8,20 zł. Tymczasem na Steam gra wciąż wyceniona jest na 124 zł.

The Ascent to izometryczny RPG akcji osadzony w mrocznym świecie korporacyjnego cyberpunku. Wcielamy się w najemnika, który musi przetrwać załamanie imperium megakorporacji The Ascent Group. Rozgrywka łączy szybkie strzelanie, eksplorację i rozwój postaci. Misje fabularne przeplatają się ze zleceniami pobocznymi. W trybie kooperacji do czterech graczy świat staje się jeszcze bardziej dynamiczny.

Edycje i zawartość

Edycja Standard zawiera pełną wersję gry. Edycja Cyber dorzuca dwa zestawy rzeczy czysto kosmetycznych oraz dodatkową broń. Różnica w cenie jest minimalna, a pakiet Cyber jest wart uwagi tych, którzy chcą więcej, ale jednocześnie nadal starają się nie przepłacić. Dzięki temu za kilka złotych można wzbogacić rozgrywkę o unikalne elementy wizualne.

Jeśli planujecie zakup, wystarczy zalogować się na Instant-Gaming, dodać wybrany kod do koszyka i sfinalizować transakcję. Po zakupie otrzymacie klucz Steam, który aktywujecie w klientcie Valve. Promocja jest ograniczona czasowo i pod względem liczby kodów, więc warto rozważyć zakup teraz, aby oszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Na Metacritic wersja PC zebrała średnią ocenę 74/100 od krytyków. Użytkownicy ocenili grę na 8,0/10, z 77 % recenzji pozytywnych, co świadczy o ogólnym zadowoleniu społeczności. Jak na dynamiczną strzelankę RPG w zupełnie nowym uniwersum, to naprawdę dobre oceny.

Źródło: Opracowanie własne