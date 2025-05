Koty, kruki i przygoda z elementami RPG. Pobierajcie za darmo ze Steam

Tails of the North już dostępne jako gra za darmo na Steam. Przygodowy tytuł z uroczym kotem w roli głównej może trafić do biblioteki graczy.

Steam wzbogacił się dziś o kolejną darmową produkcję. Tails of the North to opowieściowa przygodówka z perspektywy trzeciej osoby, w której gracz wciela się w… kota. Nie byle jakiego! To młody ocalały ze zniszczonej kociej kolonii, który wyrusza w świat, by odkryć prawdę o chaosie niszczącym naturę. Gra dostępna jest w modelu free-to-play i można ją już teraz pobrać bez opłat.

Koty, kruki i północna przygoda

W Tails of the North gracz podąża za dwoma krukami niosącymi znak Hovialis – tajemniczego symbolu związanego z zaburzeniem równowagi w świecie. Przemierzając malownicze, surowe tereny inspirowane północną przyrodą, odkrywamy kolejne elementy fabularnej układanki. Spotykamy osobliwe postacie, z których każda ma coś do powiedzenia – a niektóre wręczają nam własne zadania.

Warto zaznaczyć, że gra pozwala na pełną personalizację naszego kota. Możemy dobrać kolor futra, oczu, kształt uszu czy ogona, tworząc swojego własnego bohatera. Na naszej drodze towarzyszy nam wybrany przez gracza kompan, który dodaje dynamiki całej wyprawie.

Świat gry jest otwarty i zachęca do eksploracji. Można wspinać się na drzewa, skalne zbocza czy zapomniane świątynie. Dodatkowo, w miarę postępów w historii odblokowujemy nowe umiejętności, dzięki którym nasz kot potrafi np. rozbijać przeszkody i odkrywać ukryte lokacje.

Tails of the North to przyjemna propozycja dla tych, którzy szukają czegoś spokojniejszego, ale z klimatem, fabułą i odrobiną tajemnicy. Gra od dziś dostępna jest za darmo, więc to idealny moment, by sprawdzić ją samodzielnie.

Źródło: Steam