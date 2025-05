Odświeżenie hitu sprzed lat za darmo na Steam. Gracze wystawiają “bardzo pozytywne” oceny

Miscrits: World of Creatures powraca – i to tak naprawdę bez żadnych opłat! Gra za darmo na Steamie to odświeżenie hitu sprzed lat.

Fani kolekcjonowania stworów mają powód do świętowania – na Steamie zadebiutowało właśnie Miscrits: World of Creatures, zupełnie darmowa produkcja (free-to-play), która przywraca do życia klasyczną markę znaną z czasów przeglądarek. Po latach nieobecności wracamy do magicznej krainy Miscria, by łapać, trenować i ewoluować własne potworki.

Gra za darmo jako powrót do świata Miscria

W grze wcielamy się w bohatera, który wyrusza z Sunfall Kingdom na pełną przygód podróż, by powstrzymać złowrogą organizację Magicites. Jej lider, Apollo Nox, postanowił zniszczyć wszystkie magiczne stworzenia, a naszym zadaniem jest pokonanie jego sług – tzw. Elementumów – i przywrócenie równowagi w świecie. Kluczowa jest tu rozgrywka oparta na kolekcjonowaniu, trenowaniu i ewoluowaniu setek unikalnych stworów – od powszechnych, po rzadkie i legendarne.

Na graczy czeka nie tylko kampania fabularna, ale również rozbudowany tryb PvP. Walki na arenie odbywają się w różnych formatach, z osobnymi zasadami i nagrodami. Ranking online to doskonała okazja, by przetestować swoje strategie i wspiąć się na szczyt tabeli.

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór gry. Miscrits może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami na Steamie. Gracze chwalą przede wszystkim nostalgiczny klimat, rozbudowany system treningu i uczciwy model free-to-play. W recenzjach często powraca wątek „gry z dzieciństwa”, ale także uznanie za nowe funkcje i balans. Deweloperzy aktywnie udzielają się na Discordzie i zapowiadają regularne aktualizacje.

Co ważne – mimo obecności mikropłatności, wszystkie elementy gry są dostępne za darmo. To podejście “dla graczy, przez graczy” sprawia, że Miscrits nie tylko wraca z przytupem, ale może na długo zadomowić się w bibliotece wielu fanów kolekcjonerskich RPG.

Źródło: Steam