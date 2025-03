Trzeba było płacić, a teraz zgarniecie je za darmo. Dwie warte uwagi gry na Was czekają

Nie macie konta w itch.io? To wielka szkoda, bo znów na odebranie czekają dwie ciekawe produkcje. Warto rozważyć założenie konta w najpopularniejszym serwisie dla twórców i fanów gier niezależnych. Regularnie da się tam zgarnąć darmówki, zazwyczaj w formie limitowanych promocji. Skoro więc coś normalnie kosztuje pieniądze, a potem nie trzeba płacić… to chyba logiczne, że się opłaca, prawda?

Zobacz też: Lubisz soulslike? W tego zagrasz całkowicie za darmo

Teraz na zdobycie czekają na Was dwie gry za darmo. Obydwie to horrory, czyli jeden z najpopularniejszych gatunków dla twórców indie. DreadVault to niezależna produkcja z gatunku grozy o dziwnym i przerażającym bunkrze znajdującym się w opuszczonej posiadłości. Natomiast MindCelium to już głęboki horror psychologiczny, w którym największym zagrożeniem będzie nasza własna głowa.

Co zrobić, aby zdobyć obydwa te tytuły za darmo? Po pierwsze – należy zalogować się na konto itch.io. Później idziemy na konkretną stronę interesującego nas tytułu, klikamy „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie wybieramy „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Później tylko zatwierdzamy i to wszystko – gry są już Wasze!

Źródło: Itch.io