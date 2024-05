Dają za darmo, więc żal nie odebrać. Odbierajcie świetną produkcję na Steam

Ponad 10 tysięcy opinii na Steam, z czego łącznie są “bardzo pozytywne”, uwielbiane uniwersum i wciągająca rozgrywka! Czy można chcieć czegoś jeszcze i to za darmo?

Nowa gra za darmo na Steam w uniwersum Warhammera 40k

Bardzo często zdarza się, że gry oferowane za darmo, nawet przez limitowany czas, należą do co najwyżej “średniej” półki. Ot, wiele niezależnych indyków i to niekoniecznie jakoś szczególnie dobrych albo nieudane pozycje od większych deweloperów. Tym razem sytuację ratuję nowa gra za darmo oferowana w ramach prezentu na Steam!

Warhammer 40000: Gladius – Relics of War należy do uwielbianego uniwersum o ponurej wizji przyszłości. To także bardzo udana strategia turowa 4X, sięgająca do klasyki gatunku. Wcielimy się w jedną z czterech frakcji, którą będziemy prowadzić do zwycięstwa. Brzmi prosto, ale jak zwykle to wcale nie jest takie łatwe zadanie.

Prezent można również odebrać na Epic Games Store wraz z Farming Simulator 22, ale wielu graczy nie chce mieć do czynienia z konkurencją Steam. Dlatego też informuję, że i tutaj da się uzyskać ten tytuł bez żadnych opłat. Twórcy zrobili niemały prezent graczom!

Produkt przypisany do konta teraz, zostanie na nim na zawsze. Także szczególnie warto pamiętać o tym, aby odebrać grę, żeby później nie zapomnieć i nie żałować! Oferta obowiązuje do 1 czerwca 2024 roku.

Źródło: Steam