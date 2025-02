Dziś premiera, więc darmowa gra staje się płatna. Ostatnia szansa na zdobycie, ma 100% pozytywnych ocen

„Bardzo pozytywne” oceny, bo wszystkie opinie społeczności polecają zagranie w ten tytuł. One True Path ma 100% pozytywnych not i choć niestety nie jest to tytuł dla każdego, zdecydowanie warto go zdobyć, aby później nie żałować. Albo… nie płacić.

Gra na Steam zmienia model dystrybucji

Często zdarza się, że niezależni deweloperzy odpowiedzialni za jakiś tytuł znajdujący się we wczesnym dostępie tylko w trakcie jego trwania oferują swoją produkcję za darmo. Ma to na celu przede wszystkim zainteresowanie graczy. W końcu skoro można grę zdobyć za darmo, to lepiej to zrobić, a nie później żałować i płacić. Sprytne podejście marketingowe ma jednak jeden minus – jeśli ktoś zapomni przypisać dany produkt do konta w odpowiednim czasie, to straci taką możliwość w ogóle.

Dlatego warto sięgnąć po One True Path, przygodową grę akcji osadzoną w wielu różnorodnych realiach. Wcielimy się w miłośnika przygód wciągniętego do powieści fikcyjnego autora, którego ostatnie dzieło skrywa mroczny sekret. Dlatego mamy tu elementy detektywistyczne, możliwość walki mieczem w settingu fantasy czy strzelanie z futurystycznych broni.

Niestety, gra do działania wymaga gogli VR, więc zdecydowanie nie jest dla każdego. Mimo wszystko każdy ich posiadacz powinien w nią zagrać; jak na tytuł free-to-play oferuje naprawdę wysoką jakość. Warto dodać, że aby zachować ją na zawsze, musicie odebrać ją do dzisiaj (21 lutego), do godziny 19:00.

Jeśli nie macie sprzętu VR, nic straconego. I tak możecie za darmo grać w kampanię fabularną Delta Force: Black Hawk Down czy cieszyć się nowymi prezentami od Epic Games Store (także na urządzenia mobilne).

Źródło: Reddit