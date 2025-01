Świetna darmowa gra na Steam będzie płatna. Ostatni dzwonek na zdobycie bez opłat

Gra za darmo staje się płatna, a gracze mają ostatnią szansę na to, aby bez żadnych wydatków ją zdobyć. Party Quiz warto poświęcić te kilka sekund klikania.

Jak informują twórcy, już w przyszłym tygodniu darmowa, dość popularna i do tego nieźle przyjęta przez graczy produkcja przechodzi na model premium. Oznacza to, że nie będzie możliwe zdobycie jej za darmo. Warto więc to zrobić, wystarczy tylko kilka kliknięć.

Świetna gra za darmo na Steam… zaraz nie będzie za darmo!

Party Quiz jest, jak zresztą sama nazwa wskazuje, grą w klasyczne quizy. Uczestnicy wcielają się w swoje cyfrowe awatary, a jeden z graczy przejmuje rolę hosta programu. Następnie losowane są pytania, na które trzeba dobrze odpowiedzieć. Warto przy tym zaznaczyć, że produkcja oferuje zaskakująco dużą bazę pytań i odpowiedzi, a nawet i zaawansowany edytor quizów. Jest tu też wsparcie warsztatu Steam, gdzie znajdziecie mnóstwo dodatkowych quizów.

Aby zdobyć tę grę bez płacenia, musicie się pospieszyć, bo na model premium przechodzi ona gdzieś w przyszłym tygodniu. Wystarczy jedynie udać się pod powyższy adres, zalogować na swoje konto Steam i kliknąć “dodaj to biblioteki”. Możecie to również zrobić za pośrednictwem aplikacji. Warto dać znać znajomym; gra wspiera rozgrywkę przez sieć.

Po pierwsze, dziękuję za bycie tak wspaniałą społecznością! Obserwowanie, jak Party Quiz rośnie i jak wszyscy cieszycie się nim z przyjaciółmi i rodziną, było inspirujące. Teraz, gdy PQ zbliża się do pełnej premiery, chcę podzielić się kilkoma ważnymi wiadomościami na temat przyszłości gry. W przyszłym tygodniu Party Quiz przejdzie na model pay-to-play z ceną około 7 dolarów. Jeśli posiadasz już grę, możesz ją zatrzymać za darmo. – informują twórcy

Nie wiemy, którego dokładnie dnia Party Quiz stanie się płatne. Dlatego lepiej jak najwcześniej przypisać ją do biblioteki.

