Darmowa gra wychodzi z wczesnego dostępu i będzie trzeba płacić. Nadal odbierzecie ją za darmo

Pałam szczególną sympatią do wszelkich projektów studenckich, bo praktycznie każdy ma choć jeden element, który wydaje się interesujący lub budzący pewnego rodzaju ciekawość. W większości to niezwykle małe, praktycznie bezbudżetowe i stworzone “na szybko” produkcje. Nadal jednak stanowią pierwsze kroki twórców w kierunku produkcji gier wideo.

Speedway Survival jest właśnie takim projektem. Rozumiem, że nie każdemu przypadnie do gustu – wystarczy zobaczyć tylko zwiastun. Mimo wszystko warto pamiętać, iż to projekt solowego studenta stworzony w celu nauki fachu. Raz na jakiś czas warto sprawdzić, co takiego szykują twórcy, dopiero rozpoczynający swoją karierę.

Czemu warto przypisać grę do konta na Steam? Przede wszystkim dlatego, że autor postanowił w końcu wypuścić ją z wersji wczesnego dostępu. Do tej pory gra w tym stanie znajdowała się w segmencie free-to-play. Wraz z nadejściem wersji 1.5 gra będzie płatna. Nadal jednak możecie ją zgarnąć, o ile tylko uda się Wam zdążyć przed pełną premierą. Ta nastąpi 30 września 2024 roku.