Nowość na Steam. Gra za darmo, w której zginiesz wiele razy

Wracamy do Was z ciekawą nowością na Steam, którą jest gra za darmo zatytułowana Stay Alive. I jak można się domyślić po samym tytule, naszym nadrzędnym zadaniem będzie przeżycie. Trafimy do chorego widowiska pełnego pił tarczowych, wnyków na niedźwiedzie, ostrzy, kolców i innych śmiercionośnych i dobrze naostrzonych pułapek.

Premiera na Steam – gra za darmo Stay Alive

Jeśli chcecie zdobyć Stay Alive za darmo, link do pobrania tytułu znajdzie poniżej. Gra opowiada historię schwytanych dziewczyn, które aby przeżyć, muszą wziąć udział w dziwnym i transmitowanym na żywo show. Kolejne plansze stawiają przed nami mnóstwo zręcznościowych wyzwań, czasem obserwujemy akcję z boku, a czasem zza pleców postaci.

Gra zebrała póki co niewiele recenzji na Steam. Lecz nic w tym dziwnego, ponieważ takie tytuły niezależne po prostu często odnaleźć na platformie Valve. Ci, którym się udało, wystawiają same pozytywne opinie. Jeden z graczy pisze, że to trudna gra, ale sterowanie jest bardzo responsywne i gdy już się je opanuje, ukończenie poziomów jest całkiem satysfakcjonujące. Kolejny dodaje, że grafika jest bardzo imponująca jak na grę niezależną, a tryb wieloosobowy to świetna zabawa do grania ze znajomymi.

W Stay Alive możemy zagrać samemu, lub właśnie w kooperacji. Szykujcie zatem swoją cierpliwość i weźcie udział w wielu zróżnicowanych wyzwaniach w tej brutalnej grze o własne życie.

Stay Alive – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam