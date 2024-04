Trzeba było płacić, a teraz jest za darmo. Piękna gra na Steam

Paragon nie miał łatwego życia, bo popularna przez chwilę MOBA dość szybko została ubita przez twórców. Wielu graczy uwielbiało jednak dość “świeże” podejście do rozgrywki w stylu DOTA czy LoL. Jej wskrzeszenie w postaci Predecessor raczej również nie cieszy się wielką popularnością, bo po serii obniżek, gra dostępna jest za darmo.

Gra za darmo na Steam dla fanów Paragona

Twórcy z Omeda Studios oferują teraz swój sieciowy hit (łącznie pozycja zgromadziła sporą grupę fanów) zupełnie za darmo. Tytuł nadal dostępny jest w formie wczesnego dostępu na Steam, ale teraz nie trzeba za niego płacić. Wystarczy udać się na kartę produktu i po prostu przypisać go do konta. Wygląda na to, iż nie jest to czasowa oferta. Wedle platformy gra dostępna jest w formule free-to-play.

Jak dowodzi SteamDB, wcześniej gra była płatna. I to wcale niemałe pieniądze, bo w szczytowym momencie trzeba było wyłożyć na stół nawet ponad 200 zł. Z kolei promocje obniżały cenę nawet do nieco ponad 4 zł, także to druga strona medalu.

Zainspirowany dziedzictwem Paragon, zbudowany z miłością przez społeczność i napędzany silnikiem Unreal Engine 5, Predecessor jest ostatecznym połączeniem strzelanki akcji i strategii MOBA. Dołącz do ponad 750 000 graczy i graj ZA DARMO już teraz! – czytamy w opisie produkcji

Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy Predecessor godnie reprezentuje uśmierconego Paragona, warto zagrać w ten tytuł. Nic przecież nie szkodzi, a gracze nic nie stracą – jest przecież za darmo!

Źródło: Steam