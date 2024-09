Gra za darmo na Steam. FPS od współtwórców Apex Legends, Valoranta i Call of Duty

Choć darmowych strzelanek dużego kalibru mamy na rynku pod dostatkiem, co jakiś czas swój kawałek tortu próbuje wykroić nowy bohater. Dzisiaj, 3 września, na Steam pojawi się kolejny shooter, który spróbuje porwać nas do walki. Czym jest nowa gra za darmo? Mowa o ciekawie zapowiadającym się Spectre Divide od studia Mountaintop. W skład zespołu deweloperskiego wchodzą osoby, które maczały palce przy tak dużych tytułach i seriach jak wspomniane Apex Legends, Valorant oraz Call of Duty.

Spectre Divide – gra za darmo z dużym potencjałem

Premiera darmowego Spectre Divide już dzisiaj, 3 września. Do gry dorwiemy się po południu i pobierzemy ją pod poniższym linkiem.

Spectre Divide (PC) – gra za darmo

Jesteśmy ciekawi, czy Spectre Divide będzie na tyle wyjątkowe, że pozostanie na dłużej w sercach miłosników shooterów. Gra opiera się na starciach 3 na 3, a każdy gracz dostaje po dwie postacie. I tutaj zaczyna się robić interesująco.

Wyróżnikiem tytułu jest możliwość przełączania się pomiędzy dwoma postaciami. Robimy to w czasie rzeczywistym podczas walki. Warto dodać, że porzucona przez nas postać nie będzie kontrolowana przez sztuczną inteligencję, tylko poczeka grzecznie w pozostawionym miejscu, aż znowu się do niej przeniesiemy. Dzięki temu będziemy mogli podejść do rozgrywki taktycznie i np. zastawiać pułapki na przeciwników czy osłaniać własne plecy.

W Spectre Divide nie zobaczymy z góry zdefiniowanych bohaterów. Tworzymy swoją parę postaci za pomocą kreatora, dostosowując twarze, fryzury, tatuaże, stroje i broń.

Gra nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych, zatem każdy powinien ją uruchomić. Na karcie tytułu podano minimalną konfigurację, gdzie wymieniono system Windows 10, procesor Intel Core i5, kartę graficzną na poziomie Nvidia GTX 1080-Ti oraz 20 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym.

