Kosztowała ponad 70 zł, a teraz jest za darmo. Odbierajcie RPG w otwartym świecie na Steam

Gra za darmo, za którą wcześniej trzeba było płacić? To niezła oferta, szczególnie że mówimy o platformie Steam. Decay of Logos jest darmowe.

Jeśli marzyliście o jakieś produkcji wzorowanej na Elden Ring czy nawet bardziej na The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Decay of Logos powinno wypełnić tę pustkę. Wystarczy tylko, że odbierzecie ją za darmo na platformie Steam. Wcześniej kosztowała tam 71,99 zł!

Gra za darmo dla fanów RPG-owych soulsów w otwartym świecie

Decay of Logos z samego opisu brzmi wspaniale, choć opinie graczy są raczej mieszane. Mimo wszystko twórcy obiecują, bogaty, otwarty świat w estetyce high fantasy, z historią przeznaczoną dla pojedynczego gracza (i jelenia!) o elfce zmuszonej do przeciwstawienia się złym siłom po ich inwazji na jej rodzinną wioskę. To jednak nie fabułą, a mechaniki są tu ważne.

Wszystko dlatego, że twórcy mocno stawiają na rozwiązania rodem z BOTW, oferując graczom swobodny w eksploracji świat, który nie trzyma gracza za rękę. Przynajmniej takie właśnie doświadczenie obiecują w opisie produkcji na platformie Steam.

Zanurz się w świecie Decay Of Logos i odkryj jego tajemnice. Eksploruj stare lochy, walcz z bezlitosnymi wrogami i podróżuj przez tętniące życiem, połączone ze sobą królestwo fantasy ze swoim mistycznym towarzyszem łosiem. – czytamy

Brzmi naprawdę nieźle, a plus jest taki, że próbując swoich sił… nic nie stracicie! Tytuł przeszedł właśnie na model free-to-play, porzucając dotychczasową cenę. Z tego, co informują twórcy, nie jest to oferta ograniczona czasowo.

Aby produkt pozostał na Waszym koncie na Steam wystarczy kliknąć „Dodaj do biblioteki” lub „Zagraj”, o ile chcecie od razu zainstalować grę na dysku. Wedle opinii graczy, nie wyszło ostatecznie aż tak pięknie, lecz nadal to warty uwagi soulslike dla fanów gatunku.

Źródło: Steam