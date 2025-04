AtmaSphere za darmo na Steam. Pobierajcie teraz, póki nie trzeba płacić

Na Steamie czeka kolejna świetna okazja dla łowców darmówek! Do 23 kwietnia, do godziny 19:00 czasu polskiego możecie za darmo zgarnąć AtmaSphere — zręcznościową grę logiczną, w której sterujemy kulką, próbując bezpiecznie doprowadzić ją do końca każdej planszy. W normalnych warunkach tytuł kosztuje 17,99 zł, więc warto się pospieszyć i dorzucić go do biblioteki, póki nic nie kosztuje.

AtmaSphere to prosta, ale potencjalnie wciągająca produkcja, w której liczy się precyzja i refleks. Gracze w swoich opiniach chwalą intuicyjne sterowanie i przyjemny poziom trudności, choć pojawiają się też głosy, że same plansze mogłyby być bardziej urozmaicone. Ogólnie jednak gra zebrała solidne recenzje, więc idealnie nadaje się na krótsze sesje w wolnej chwili.

Warto też wspomnieć, że na promocji jest aktualnie AtmaSphere 2. Sequel możecie teraz kupić znacznie taniej, jeśli spodoba Wam się pierwsza część. To świetny moment, żeby od razu zaopatrzyć się w obie gry, o ile tylko lubujecie się w takich pozycjach. Jeśli nie, to zawsze warto pamiętać o aktualnym rozdawnictwie Epic Games Store i wielu nowych darmówkach na Steam!

Źródło: Steam