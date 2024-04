Nowa darmowa gra na Steam to “przytłaczająco pozytywnie” oceniana pozycja

Dopiero co pisaliśmy o ograniczonej czasowo ofercie na potencjalny wielki megahit platformy Steam, a w cyfrowym sklepie od Valve pojawiła się kolejna gra za darmo! Tym razem jednak nie ma mowy o żadnych ograniczeniach, bo tytuł wydano jako grę free-to-play. Z tym że bardzo udaną.

Gra za darmo na Steam, czyli nowy tytuł free-to-play

Cureocity to przeurocza przygodówka-łamigłówkowa gra, opracowana przez studio Bread on Board. Deweloperzy postanowili zachwycić graczy nowym tytułem utrzymanym w klimacie fantasy. Tym razem wraz z dwójką zupełnie różniących się protagonistów wybierzemy się na wycieczkę do tajemniczych, podziemnych lochów.

Fabuła podąża za początkującą poszukiwaczką przygód i uzdrowicielką podczas misji w lochach, a główna rozgrywka obejmuje ręcznie wybierane metody korzystania z broni i przedmiotów. Walczyć czy oczyszczać? Leczyć czy zmieniać? Wybór należy do ciebie. – czytamy w opisie gry

I choć to grafika przykuwa wzrok, twórcy zadbali o wciągającą linię narracyjną oraz ciekawe elementy rozgrywki. Ta skupia się m.in. na turowych potyczkach, ale z bardzo istotnym elementem ręcznego wybierania każdego następnego ruchu. Gra bardzo mocno spodobała się użytkownikom platformy, którzy oceniają ją “przytłaczająco pozytywnie” (98% pozytywnych not!).

Tytuł dostępny jest za darmo na zawsze. Nie ma ograniczonego czasu, aby odebrać go i przypisać do konta.

Źródło: https://store.steampowered.com/app/2612680/Cureocity/