Macie bardzo mało czasu, aby zdobyć tę grę za darmo na Steam. Przez chwilę nie trzeba płacić

Na Steamie czeka kolejna gra za darmo do odebrania. Tym razem to Ampersat, czyli oldschoolowy miks RPG, roguelite i twin-stick shootera.

Ampersat to nietypowy tytuł stworzony przez jednego dewelopera, który połączył klasyczne inspiracje z nowoczesną formą. Gra łączy wpływy takich serii jak Gauntlet, Smash TV czy Zelda, dorzucając też coś od siebie. Przez ograniczony czas można dodać ją do konta za darmo i zachować na zawsze. Oferta obowiązuje do 6 lipca do godziny 19:00.

Ta gra za darmo ma wszystko

Gracze wcielają się w wojownika-magika, który próbuje uratować mieszkańców wioski Gentlheim. Ich problem? Nie tylko inwazja potworów, ale też… brak języka. Dosłownie! Złoczyńca Lord Z ukradł słowa, a zadaniem gracza jest je odzyskać, przeczesując ponad 50 ręcznie przygotowanych poziomów oraz proceduralne podziemia. Walkę prowadzi się z widoku izometrycznego, a przeciwnikami są… litery. Tak, postacie w grze to animowane znaki ASCII, co nadaje jej unikalnego stylu retro.

Rozgrywka opiera się na eksploracji, rozwijaniu postaci przez rozbudowane drzewko umiejętności oraz zdobywaniu i modyfikowaniu setek przedmiotów. Gracz ma też do dyspozycji miasto-hub, które można ulepszać, odblokowując nowe opcje. W wolnej chwili warto zajrzeć do Studni. Tam znajdziemy dodatkowe wyzwania i plotki o sekretach czekających na dnie.

Ampersat oferuje też nietypowy tryb współpracy: drugi gracz może dołączyć jako niezniszczalna wróżka, wspierająca głównego bohatera w walce. Tryb działa lokalnie oraz przez Remote Play Together, więc można zagrać nawet zdalnie. Dzięki 100-procentowej zniżce każdy może sprawdzić, co wyjdzie z połączenia nostalgii z pomysłowością. Ampersat można przypisać do konta na Steamie do 6 lipca do godziny 19:00. Później gra wróci do standardowej ceny, 35,99 zł.

Źródło: Steam