Wschodnie RPG w otwartym świecie w końcu dostępne za darmo także na Steam

Aura Kingdom: Impact już dostępne za darmo na Steam. To powrót klasycznego anime MMORPG z nową klasą, Eidolonami i systemem swobodnej walki.

Jeśli tęskniliście za klimatem anime i rozgrywką rodem z klasycznych japońskich MMORPG-ów, to macie powód do radości. Aura Kingdom: Impact wjechało właśnie na Steam z globalną wersją i całkiem solidną paczką nowości. Gra jest dostępna całkowicie za darmo i od razu pozwala wskoczyć do świata pełnego potworów, magicznych stworzeń i walki w stylu fantasy.

RPG open-world za darmo na Steam

Największą nowinką jest nowa klasa, czyli Floating Cannon. To dość nietypowy archetyp, który łączy ogień i lód, a w trybie Rift zyskuje dodatkową siłę przez zmianę żywiołu. Nie trzeba też robić nowych postaci, by sprawdzić inne bronie. Gra pozwala na pełną swobodę w przełączaniu oręża i stylów walki, co znacznie zwiększa tempo i elastyczność rozgrywki.

Nie zabrakło także systemów dla fanów grzebania w statystykach i rozwijania postaci. Mamy tu Eidolon Inlay, który pozwala łączyć zdolności z magicznymi stworami, Eidolonami, i dostosować ich rozwój przez system Resonance. Do tego dochodzi Weapon Inlay z możliwością tworzenia własnych boskich broni. Każdy znajdzie coś dla siebie – czy to walka, rozwój postaci, czy też tworzenie buildów od zera.

Gracze z całego świata mogą też bez przeszkód się komunikować, bo twórcy wprowadzili system tłumaczeń i zmian języka w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nawet grając z osobami z innych kontynentów, nie poczujemy się zagubieni.

Aura Kingdom: Impact to ciekawe połączenie klasyki i nowoczesności. Z jednej strony czuć ducha starych japońskich MMORPG-ów, z drugiej wszystko podane w nowoczesnej, przystępnej formie. Gra nie kosztuje nic, więc jeśli lubicie bajkowe światy i szybką walkę, warto dać jej szansę.

Źródło: Steam