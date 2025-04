Ogromna aktualizacja darmowej strzelanki. Twórcy w końcu dodali fabułę

Gra za darmo na Steam dostała… fabułę. To dość niecodzienna aktualizacja, ale sensowna. W końcu ile można biegać po arenie i strzelać do robotów?

Choć obecnie Alien Grounds ma tylko 14 ocen, to aż 92% z nich jest pozytywnych. Wiem, że to nadal żaden wyznacznik, ale może przekona Was przynajmniej do tego, aby sprawdzić, co nowego przygotowali twórcy. Ci najwyraźniej stwierdzili, że bieganie bez celu (no dobra, z prostym celem) po arenie i strzelanie do robotów czy kosmitów szybko może się znudzić. Dodali więc fabułę. Doprawdy, chciałbym kiedyś zobaczyć w patch notes jakiejś dużej premiery podpunkt: „dodano fabułę”.

Nie ma się co śmiać, bo akurat w segmencie indie takie rzeczy nie są niczym zaskakującym. Dodanie historii do Alien Grounds nie oznacza jednak, że gra nagle powinna zdobyć Wasze zainteresowanie. Jest to dość niszowy projekt dla fanów po prostu pójścia z „flow” i strzelania do wszystkiego, co się rusza. Zasady się więc nie zmieniły, ale zyskały potrzebną głębię.

Miła niespodzianka, ale nie ostatnia. W segmencie darmowych gier wideo ostatnio sporo się dzieje. Na Steam trafiło przecież wielce oczekiwane Infinity Nikki, polska strategia Dawn of Ages, ambitne Wuthering Waves czy nowy FPS dla fanów dynamicznego strzelania i muzyki. Jest w co grać, a nie trzeba nawet wydawać pieniędzy!

Źródło: Reddit