Darmowy FPS z fantastycznym pomysłem na Steam. Cyberpunk, nieustanna akcja i muzyka

Rytmiczne FPS-y to niedoceniony, ale niezwykle ciekawy gatunek. Na Steam trafiła nowa gra za darmo w postaci Sound of Survival, która powinna przekonać Was, aby samodzielnie sprawdzić, czemu warto zagrać w rytmiczne strzelanki.

Na platformie Steam zadebiutowała właśnie całkowicie darmowa gra rytmiczna Sound of Survival, łącząca dynamiczną akcję FPS z muzyką. Walczymy z hordami robotów, strzelając precyzyjnie w rytm muzyki. Trudno nie zauważyć podobieństwa do fantastycznego Metal: Hellsinger, jednak SoS dodaje własny, cyberpunkowy twist i elementy progresji znane z Vampire Survivors.

Gra za darmo dla koneserów ciekawych FPS-ów

Mechanika gry opiera się na synchronizacji strzelania, skoków i uników z beatem, co zwiększa zadawane obrażenia i daje przewagę nad przeciwnikami. Każda piosenka w grze została skomponowana specjalnie na potrzeby rozgrywki, oferując różne tempa i długości, co pozwala graczom znaleźć rytm najlepiej pasujący do ich stylu gry. Do dyspozycji mamy różne tryby broni, które musimy optymalnie wykorzystywać przeciwko różnym typom wrogów.

Po każdej rundzie możemy ulepszać swoją postać i broń w menu sklepu, co pozwala lepiej przygotować się do następnego starcia. Sound of Survival oferuje również system progresji, gdzie po każdym podejściu odblokowujemy permanentne ulepszenia, nowe poziomy czy tryby trudności. Wszystko to prowadzi do finałowej walki z bossem, gdzie naprawdę możemy sprawdzić swoje wyczucie rytmu.

Wizualnie gra prezentuje kolorowy, futurystyczny świat pełen neonów i robotycznych przeciwników. Mimo że Sound of Survival jest tytułem darmowym, oferuje sporo zawartości, w tym 11 osiągnięć Steam do odblokowania. Jak dla mnie – bomba!

Źródło: Steam