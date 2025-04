Ta darmowa strzelanka sprawi, że zarwiecie nockę

Lubię zarywać noce z dobrymi grami. Czy dzisiejsza produkcja ze Steam do takich należy? Wszystko wskazuje na to, że tak. Ta darmowa strzelanka jest zaskakująco wciągająca. Bez wątpienia warto dać jej szansę i spędzić wieczór. Albo i cały tydzień.

Darmowa strzelanka na Steam – Alien Grounds

Darmowy jednoosobowy FPS sci-fi w 3D. Walcz z rosnącymi falami robotów w tej szybkiej strzelance. Korzystaj z zaawansowanej broni, unikaj ognia wroga i przetrwaj na oszałamiających obcych polach bitwy. Ta darmowa strzelanka naprawdę ma szansę na zdobycie serc części graczy. Na pewno tych, którzy uwielbiają prostą, acz wciągającą rozgrywkę. Tym bardziej, że setting jest zaskakująco… przyjemny. Mowa tu o strzelaniu do kosmitów. Czy to może się nie udać? Wydaje mi się, że to przepis na przyjemną zabawę.

Grę możecie dodać do swojej biblioteki na Steam z poniższego linku:

Poniżej możecie zapoznać się z materiałem wideo z gry:

Przy okazji, co powiecie na ciekawy preorder? W sieci zaczęło się robić coraz goręcej z uwagi na nadchodzącą premierę gry Doom: The Dark Ages. Jeżeli wy też czekacie na wielki powrót tej epickiej strzelanki, to mamy dla was dobre wieści. W jednym ze sklepów pojawiła się szalenie dobra oferta na pre-order, dzięki której możecie sporo zaoszczędzić.

Źródło: Steam