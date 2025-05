Ponura gra post-apo zupełnie za darmo na Steam. Świeżutka premiera

12.12.25 to nie oficjalna data końca świata (choć kto wie, było ich mnóstwo), ale tytuł najnowszej darmowej premiery na platformie Steam. Gra o tej nazwie reprezentuje gatunek postapokaliptycznych survivali, więc dla koneserów gatunku wydaje się szczególnie ciekawa już na starcie.

Gra za darmo na Steam – 12.12.25

W nowej grze czeka na Was eksploracja opuszczonych budynków, przeszukiwanie wraków samochodów, walka z nieustępliwymi hordami zombie oraz crafting i handel z ocalałymi. Brzmi znajomo? Jasne, ale 12.12.25 stawia duży nacisk na to, by gracz faktycznie czuł się, jakby walczył o życie – trzeba mądrze zarządzać amunicją, zasobami, a każda podjęta decyzja może zaważyć na dalszym losie. Tyle przynajmniej obiecują deweloperzy.

Warto też dodać, że gra nie jest tylko jednorazowym zagraniem twórców – to część większego projektu o nazwie All in Vain, a opinie graczy mają wpływ na jej rozwój. Na stronie Steam znajdziemy nawet zaproszenie na Discord, gdzie społeczność może dzielić się pomysłami i uwagami. Choć to dopiero początek, już teraz widać, że twórcy mają ambicje wykraczające poza prosty survival shooter. Sam wątpię jednak, aby gra zdobyła takie uznanie, że rozpocznie całą serię. Mimo wszystko – mogę się mylić. A Wy możecie przetestować ją za darmo.

Jeśli więc szukacie darmowej gry z mrocznym, nieco przytłaczającym klimatem i ambicjami prognozowania apokaliptycznej przyszłości, 12.12.25 może okazać się całkiem solidnym przystankiem na Waszej liście Steamowych odkryć. A że to dopiero początek większego projektu – warto mieć oko na przyszłe aktualizacje.

