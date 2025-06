Ciekawy kąsek dla fanów DOOM-a. Darmowy FPS w odświeżonej wersji na Steam

Ruyn HD na Steam – retro strzelanka wraca jako gra za darmo. Szybka akcja, zero mikrotransakcji i pełne wsparcie dla moderów.

Na Steam wjechała nowa (choć znajoma) darmowa strzelanka, Ruyn HD. To remake minimalistycznego boomer shootera, który teraz wygląda lepiej, gra się w niego płynniej i… wciąż nic nie kosztuje.

Gra za darmo na nowym silniku

Ruyn HD to klasyczna rozwałka w nowoczesnym wydaniu. Gra została od zera przeniesiona do Unreal Engine 5, ale zachowała ducha oryginału: szybkie tempo, intensywna walka i krótkie, naładowane akcją poziomy. Każdy level to kilka minut czystej destrukcji. Gracz, broń i horda przeciwników. Nic więcej nie trzeba.

Gameplay opiera się na kombinacjach. Im szybciej i kreatywniej eliminujesz wrogów, tym wyższy wynik. System combo działa w czasie rzeczywistym, więc każda sekunda zwłoki to potencjalna strata mnożnika. Broń trzeba dobierać z głową: nie tylko dla efektywności, ale też dla stylu, bo gra premiuje różnorodność i „stylowe zabójstwa”.

Ruyn HD oferuje też coś dla tych, którzy lubią tworzyć. Oprócz zremasterowanej wersji dostajemy oryginalnego Ruyn Classic oraz otwarte edytory poziomów. Można budować własne mapy, a co najlepsze, działają zarówno w wersji HD, jak i Classic. Edytory są open source i w domenie publicznej, więc można je modyfikować, udostępniać i rozwijać dowolnie.

Gra nie zawiera reklam, mikrotransakcji ani DRM. To czysta, niezależna produkcja dla fanów klasycznych shooterów – z szacunkiem dla społeczności i całkowitą swobodą modowania.

