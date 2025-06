Darmowy FPS z demonami w trakcie I wojny światowej. Trench Loop dostępne do pobrania

Gra za darmo dla fanów strzelanek na itch.io! Trench Loop do pobrania już teraz. Roguelike FPS w piekielnych okopach, gdzie każda kula ma znaczenie.

Jeśli lubisz klimaty rodem z frontu I wojny światowej, ale w wersji podkręconej demonami i radiacją to masz szczęście. Trench Loop to nowa gra dostępna za darmo na itch.io i zdecydowanie nie jest dla ludzi o słabych nerwach.

Gra za darmo – demoniczna I wojna światowa

Trench Loop to niezależna strzelanka w stylu retro, która stawia na oldschoolowy gameplay i ciężki klimat. Gra wrzuca Cię w pierwszoosobowej perspektywie do zatęchłych okopów wypełnionych potworami, radiacją i brakiem nadziei. Każde podejście to seria trzech losowo generowanych poziomów, a po czterech takich epizodach świat wchodzi w pętlę. Wtedy wszystko zaczyna się od nowa, ale tym razem wyzwania są większe.

Gameplay inspirowany jest klasykami gatunku. Poruszasz się szybko, strzelasz precyzyjnie, a każda kulka w magazynku może być twoją ostatnią. Nie ma tu miejsca na współczesne ułatwienia. Trzeba być czujnym, agresywnym i gotowym na brutalne starcia z demonami. Do tego dochodzą losowe ulepszenia i poziomy, więc każda rozgrywka wygląda inaczej. Raz trafi ci się gęsty, kręty labirynt, innym razem otwarty rów pełen wrogów z każdej strony.

Wizualnie Trench Loop idzie w brudną retro-stylistykę. To nie jest gra, która ma być ładna, ona ma przytłaczać i dusić klimatem. Całość jest lekka do uruchomienia: wymagania przecież jedynie GTX 1050 i 4 GB RAM-u, a zajmuje raptem 300 MB. Gra dostępna jest zupełnie za darmo na platformie itch.io.

