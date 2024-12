Kosztowała 68 zł, teraz to gra za darmo. Premiera bardzo dobrze ocenianej gry imprezowej na Steam

Doczekaliśmy się kolejnej premiery free to play na Steam. Wcześniej płatna gra, za którą płaciliśmy maksymalnie około 68 zł, po ostatecznym debiucie kosztuje 0 zł. Deweloper dziękuje za wsparcie pieniężne, ale teraz chce, by jego produkcja dotarła do szerszego grona użytkowników. Stąd decyzja, że Seal: WHAT the FUN to od teraz gra za darmo.

Seal: WHAT the FUN posiada bardzo dobre oceny na Steam i aż 91% osób, które w nią grały, wystawiły pozytywną opinię. Zatem mamy do czynienia z kolejnym wartym uwagi tytułem w grudniu. Pozostałe najlepsze premiery free to play tego miesiąca zebraliśmy w tym artykule:

Nowa gra za darmo na Steam to coś imprezowego

Jak podkreśla deweloper, Seal: WHAT the FUN to wieloosobowa gra imprezowa typu massively multiplayer, w której nawet 10 graczy może rozegrać szereg rund w mniej niż 10 minut.

Gra oferuje bardzo zróżnicowane rundy, od strzelania, wyścigów, wspinaczki i przetrwania do dopasowywania puzzli. Możemy też przebierać swoją postać, korzystając ze sklepu wewnętrznego w grze. Są chętni? Oto link do pobrania oraz zwiastun premierowy.

Seal: WHAT the FUN – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam