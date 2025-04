Postapokaliptyczna opowieść w formie zaskakującej gry za darmo na Steam

Na Steamie właśnie zadebiutowała nowa darmowa produkcja – Spider Land i jeśli lubicie rzeczy dziwne, niepokojące i niezależne, to jest coś, co warto chociaż sprawdzić. Gra miała premierę 10 kwietnia 2025 roku i od razu została udostępniona za darmo. Nic nie trzeba kombinować – wchodzisz na kartę produktu, klikasz „Zagraj” i już można zanurzyć się w pajęczy koszmar.

Spider Land jest dość dziwnym tytułem, bo nie mówimy o żadnym viralowym horrorze, jakich pełno w segmencie free-to-play, a raczej dość wyjątkowej i ciekawie zapowiadającej się historii o człowieku, który musi przeżyć w świecie po apokalipsie. Skala jest jednak mniejsza, bo nie będziemy wcale eksplorować opuszczonych miast czy lasów, a zamiast tego postaramy się utrzymać korespondencję z innymi ocalałymi, co zmusi nas do zakwestionowania naszej własnej moralności.

Twórca produkcji podkreśla, że jest to visual novel skupiające się przede wszystkim na immersji i opowieści. Nie uświadczycie tu więc współczesnych mechanik rozgrywki, a raczej wolniejszą grę z akcentem stawianym właśnie na fabułę.

W następstwie całkowitej zagłady, jeden człowiek rozkwita, w końcu uwolniony z kajdan moralności. Spider Land to powieść wizualna o tym człowieku. Niegdyś przygotowujący się do zagłady, teraz padlinożerca. Życie jest proste. Jedz, śpij, może zabij, jeśli do tego dojdzie, powtarzaj. W ciągu dnia spędzasz czas komunikując się z rozproszoną siecią ocalałych. Nikt nie widzi twojej twarzy przez komputer i tak ci się właśnie podoba. Po zapadnięciu zmroku wynurzasz się, gotowy do jak najlepszego wykorzystania tego, co ten świat ma do zaoferowania.

– czytamy w opisie produkcji