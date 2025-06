Mroczny thriller do zdobycia za darmo, normalnie trzeba płacić

Darmowy psychologiczny thriller od Emika Games. Pieces of Me to gra za darmo tylko przez ograniczony czas. Idealna dla fanów cięższych, bardziej osobistych historii.

Na itch.io można właśnie zgarnąć za darmo grę Pieces of Me. To nowy projekt od Emika Games, twórców popularnego September 7th. W normalnych warunkach tytuł kosztuje niemal 9 dolarów, ale teraz dostępny jest całkowicie za darmo. Warto się pośpieszyć, bo taka promocja nie potrwa wiecznie.

Gra za darmo z mocną historią w tle

Akcja gry toczy się w 2009 roku. Grisha, główny bohater, wraca do swojego rodzinnego miasta, by odwiedzić młodszą siostrę. Na miejscu zamiast ciepłego powitania czeka go jednak martwa cisza i znajome, lecz przerażająco puste miejsca. Szkoła, którą kiedyś znał jak własną kieszeń, dziś wygląda jak zapomniane wspomnienie, a za każdym rogiem czai się coś więcej niż tylko echo dawnych dni.

Pieces of Me to nie horror pełen potworów, a raczej psychologiczny thriller, który operuje emocjami, ciszą i subtelnym niepokojem. Rozgrywka opiera się na eksploracji i składaniu historii z porzuconych notatek, pustych korytarzy i migających świateł. Gra wpisuje się w gatunek „walking simulator”, ale każdy detal ma tu znaczenie, a świat reaguje na naszą obecność.

Twórcy postawili na mocną narrację i atmosferę inspirowaną estetyką lat 2000. Całość można przejść w około 90 minut, jednak jej klimat może zostać z graczem na długo. Jeśli jesteś fanem melancholijnych historii, które dotykają tematów samotności, winy i utraconego dzieciństwa, to zdecydowanie powinieneś dać Pieces of Me szansę.

Gra dostępna jest już teraz za darmo na itch.io, więc nie warto zwlekać. Dla tych, którzy kochają narracyjne opowieści z duszą to prawdziwa perełka.

