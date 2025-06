Ucieknij z tonącego okrętu. Nowy darmowy co-op już na Steam

Darmowe gry co chwilę trafiają na Steam, ale ta obiecuje, że wywoła u nas dreszcze. Dread Not to asymetryczny co-op stworzony przez zespół studentów z Leviathan Interactive, w którym razem z drugim graczem próbujecie uciec z uszkodzonego okrętu podwodnego. Macie tylko 10 minut i zero miejsca na błędy.

Gra za darmo dla fanów podwodnej grozy

Rozgrywka w Dread Not polega na współpracy dwóch osób, które wcielają się w Pilota i Mechanika. Pilot siedzi w kokpicie, nie może się ruszać, ale to on wie, dokąd trzeba płynąć i które systemy wymagają naprawy. Mechanik z kolei biega po ciasnych korytarzach okrętu, próbując reanimować padające moduły i nie dać się zabić przez… no właśnie, przez to coś czającego się w głębinach.

Gra stawia na komunikację i presję czasu. Podobnie jak w Keep Talking and Nobody Explodes, sukces zależy od jasnych komunikatów i szybkiego działania. Każda pomyłka to krok bliżej do uduszenia się w ciemnym, zimnym grobie z metalu. Co ciekawe, twórcy inspirowali się nie tylko starymi okrętami balistycznymi z lat 60., ale też filmami z lat 80. jak Polowanie na Czerwony Październik czy Szczęki.

Produkcja jest darmowa, nie ma mikropłatności ani pay-to-win, co samo w sobie już robi wrażenie. A do tego wygląda zaskakująco dobrze jak na projekt studencki. Jeśli lubisz klaustrofobiczny klimat, szybkie zagadki i momenty paniki na Discordzie, to Dread Not może być dla ciebie.

Źródło: Steam