Gra za darmo na Nintendo Switch. Tytuł nie tylko dla fanów westernów

Tkwi w tym wszystkim jednak pewien haczyk. Jeżeli nie posiadacie smartfona, ale dysponujecie za to Switchem, okazja ta może wydać się Wam bardzo kusząca, ale reszta zapewne spojrzy na nią z politowaniem. Nowa gra za darmo tym razem trafiła na szalenie popularną konsolę od Nintendo. Problem w tym, że tytuł ten darmowy jest od zawsze na urządzeniach z Androidem. Jest wersja na Switcha kosztowała do tej pory 16 zł, więc też niewiele. Twórcy zdecydowali się jednak obniżyć cenę do okrągłego zero złotych.

Gra za darmo i to na Nintendo Switch

Opcja jest więc całkiem kusząca. Mowa o Guns at Dawn Arena, czyli grze, która trafi przede wszystkim w gusta fanom westernów, kowbojów i pojedynków w samo południe. Cała esencja rozgrywka skupia się właśnie na tym, kto strzeli pierwszy, gdy tylko wybije południe.

Warto dodać, że wszystko to w ramach rozgrywki PvP, więc możemy zmierzyć się z graczami z całego świata. Liczy się więc szybki refleks, unikanie pocisków i celne mierzenie. Fani sieciowych zmagań mają tu więc spore pole do popisu.

Guns at Dawn Arena jako nowa gra za darmo dostępna jest w eShopie. Aby ją pobrać, musicie udać na stronę sklepu na swojej konsoli. Nawet jeżeli graliście w tytuł na urządzeniach mobilnych, być może warto rozważyć ofertę na Switcha? W tym wydaniu gra nie jest usiana reklamami, także to zawsze coś.