Tylko kilka dni na odebranie gry za darmo. Na podstawie hitowego serialu Netfliksa

Jeśli kojarzycie krwawy chaos z korytarzy Hyosan High, to teraz możecie go przeżyć na własnej skórze. I to bez wydawania ani grosza. All of Us are Dead: The Visual Novel jest właśnie rozdawane za darmo.

Gra za darmo na podstawie hitu Netfliksa

All of Us are Dead: The Visual Novel to rozbudowana gra interaktywna, oparta na niezwykle popularnej mandze, która dała początek również świetnie przyjętemu serialowi Netflixa. Tym razem jednak akcję przeżywamy z perspektywy tekstu, ilustracji i wyborów moralnych, które mają realne konsekwencje. Produkcja pozwala wcielić się w uczniów liceum Hyosan, gdzie niespodziewanie wybucha epidemia wirusa zombie. Każda decyzja może wpłynąć na zakończenie historii. W grze znajdziemy nowe wątki, których nie było ani w komiksie, ani w serialu.

Wizualnie All of Us are Dead robi świetne wrażenie. Mamy tu ponad 100 ręcznie rysowanych ilustracji, animowane sceny oraz grafiki, które zmieniają się w czasie rzeczywistym w zależności od stanu postaci. Dodajmy do tego pełne koreańskie udźwiękowienie i ponad 12 godzin intensywnej rozgrywki, a dostajemy naprawdę konkretną, dramatyczną przygodę.

Gra oferuje też wiele zakończeń, więc fani historii o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach mogą wracać do niej wielokrotnie. A skoro tytuł kosztował normalnie 24,99 dolara, a teraz jest rozdawany za 0,00, to nie ma co się zastanawiać. Tym bardziej że oferta kończy się 29 lipca o 17:00.

Źródło: Stove