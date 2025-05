Mało czasu na zdobycie gry za darmo. Na podstawie popularnej mangi i serialu Netfliksa

All of Us Are Dead to popularny serial Netflix, wzorowany na popularnej mandze/webcomicu. Teraz jest też gra za darmo. O ile tylko zdążycie.

Akurat całkiem niedawno skończyłem nadrabiać pierwszy sezon całkiem popularnego serialu Netflix, czyli All of Us Are Dead. Szkolna zombie-apokalipsa w koreańskim wydaniu okazała się na tyle udana, że wszystkie epizody skończyłem dość szybko i z niecierpliwością czekam na drugi sezon. Mangi (a raczej webcomicu), na której podstawie jest serial, nie czytałem, ale nie szkodzi — gra wideo jest właśnie grową wersją komiksu, czyli visual novel.

Gra za darmo na kanwie komiksu i serialu Netflix

All of Us Are Dead: DLC Collection jest obecnie dostępne za darmo na platformie Stove. Aby dodać go do swojej biblioteki, wystarczy założyć bezpłatne konto w serwisie i skorzystać z osobnego launchera – to nie jest klucz na Steam, lecz tytuł dedykowany wyłącznie tej usłudze.

Ten dramatyczny visual novel przenosi nas do opanowanej przez zombie szkoły średniej. Fabuła bazuje na popularnym webtoonie, a także została zekranizowana przez Netflix. Wersja dostępna na Stove to kolekcja, która zawiera pełną grę oraz trzy dodatkowe opowieści DLC, co pozwala poznać historię bohaterów zarówno z oryginału, jak i zupełnie nowych wątków.

Czasu jest bardzo niewiele, bo promocja kończy się już jutro, tj. 6 maja 2025 roku. Warto więc pospieszyć się z odbiorem. Wszystkie DLC są już w zestawie, a pobranie tytułu wymaga jedynie szybkiej rejestracji i instalacji klienta Stove.

Źródło: Stove