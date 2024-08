Na platformie Steam możecie już teraz odebrać nową produkcję bez opłat. Tym razem gra za darmo to niezależna i świetna produkcja, która pozwoli wam popisać się nieograniczoną kreatywnością. Gra w grze, czyli twórz, edytuj, dobieraj i baw się zupełnie tak, jak chcesz! Brzmi świetnie? To warto się pospieszyć, bo już niedługo trzeba będzie za tytuł zapłacić.

Gra za darmo na Steam – odbierz już teraz

Co powiecie na ciekawą produkcję, w której to wy decydujecie o obowiązujących zasadach? Takie jest właśnie Creative Console, czyli interesująca gra niezależna od JJS Games. Produkcja znajduje się w fazie wczesnego dostępu i zebrała same pozytywne recenzje. W grze wpływamy na mechaniki, obowiązujące reguły i samemu kreujemy kolejne poziomy oraz wyzwania. To coś w rodzaju wirtualnego placu zabaw, gdzie szefostwo nad całym przedsięwzięciem powierzono właśnie nam.

Grę dodacie do swojego konta na platformie Valve z poniższego linku:

O ile obecnie gra jest darmowa, to już niedługo się to zmieni — dlatego warto się pospieszyć. Dokładnie 26 września produkcja opuści wczesny dostęp i stanie się pełnoprawną oraz płatną grą. Nie ma co zwlekać, warto dodać grę do biblioteki już dziś. Przyznacie, że wygląda to naprawdę ciekawie!

Źródło: Steam