Uwielbiane MMORPG powróciło za darmo w nowej wersji. Już dostępne na Steam

Glory Destiny Online znane również jako Spirit Tales Online było niegdyś mocno popularnym MMORPG dla fanów „japońszczyzny”, że się tak wyrażę. I faktycznie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, aż do zamknięcia serwerów. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo sam doskonale znam tę grę, a z MMO mam wspólnego tyle, ile z odwiertem kolskim.

Produkcja ta po oficjalnym zakończeniu wsparcia i zamknięciu serwerów powróciła w „prywatnej”, fanowskiej formule, lecz z kilku powodów z mniejszym sukcesem. Teraz za odświeżenie uwielbianej niegdyś produkcji wzięło się X-Legend Entertainment. Firma wydała właśnie Glory Destiny – Reborn, czyli niejako remake kultowego MMO na Steam. I tak, jak zapewne już doskonale wiecie – jest to gra za darmo!

Na razie nie wiemy, czy tytuł ten może okazać się prawdziwą atrakcją dla fanów staroszkolnych systemów MMO i czy przekona do siebie niegdysiejszych wyjadaczy. W końcu w dzisiejszych czasach stawia się na mikropłatności i tym podobne, co może skutecznie zniechęcić potencjalną bazę graczy. Jest jednak za wcześnie, aby wydawać werdykt.

Poznaj nową historię fantasy w globalnej wersji Glory Destiny – Reborn! Wkrocz do zupełnie nowego świata z nowymi klasami, innowacyjną rozgrywką i ekscytującymi przygodami w klasycznym MMORPG.Wróć do Leśnego Królestwa, broń swojej ojczyzny i dołącz do Tarczy Chwały jako bohater nowej generacji.

– czytamy w opisie produkcji