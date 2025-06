Assassin’s Creed Mirage lub inne hity za darmo. Wystarczy tylko kilka kliknięć

Intel bez wielkich fanfar wystartował z naprawdę solidną akcją. W zamian za zapis do newslettera oraz rejestrację na oficjalnej stronie, możesz zdobyć jeden z kilku hitowych tytułów na PC zupełnie za darmo. Wśród nich znalazł się Assassin’s Creed Mirage, czyli poprzednia odsłona kultowej serii. Co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć? Spokojnie, wszystko wyjaśniamy poniżej.

Gry za darmo za rejestrację

Najpierw trzeba wejść na stronę softwareoffer.intel.com i założyć konto lub się zalogować. Jest jednak jeden haczyk. Aby wziąć udział w promocji, musisz potwierdzić swój numer telefonu. Następnie należy zapisać się do newslettera na tej stronie. To właściwie tyle – teraz pozostaje poczekać na wiadomość e-mail.

Wejdź na tę stronę. Zaloguj się lub załóż konto. Wejdź później na tę stronę i zapisz się do newslettera. Poczekaj (nawet kilka dni) na wiadomość e-mail z kluczem głównym od Intel Gaming Access. Po zweryfikowaniu konta zaloguj się, wprowadź klucz główny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać oprogramowanie do 15 lipca 2025 r. Zaakceptuj warunki oferty. Wybierz 1 z polecanych tytułów gier do pobrania wraz z dowolnym tytułem z sekcji Bonus.

Po zatwierdzeniu regulaminu i potwierdzeniu wszystkiego, możesz wybrać jeden z bonusów, w tym Assassin’s Creed Mirage. Dostępne są także inne gry, takie jak Remnant: From the Ashes, Nightingale czy Total War: Warhammer III. Alternatywnie można też wybrać półroczny abonament Ubisoft+ Classics, zależnie od tego, co komu w duszy gra.

Niektórzy użytkownicy raportują, że na e-mail trzeba czekać nawet kilka dni. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i odświeżać skrzynkę. Całość wygląda jednak na promocję dostępną również w Polsce – potwierdzają to gracze, którym udało się już odebrać swoje egzemplarze.

Źródło: Reddit