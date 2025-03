Im jest chłodniej na zewnątrz, tym ta gra jest tańsza. Lepiej kupić ją przed latem

Twórcy niezależnego A Good Snowman is Hard to Build wpadli na genialny pomysł marketingowy. Promocja dotyczy aktualnej pogody i… ceny gry!

Przeurocza, niegdyś dość mocno rozsławiona niezależna gra o budowaniu bałwana ze śniegu doczekała się wyjątkowej promocji. Patrząc na tematykę produkcji i aktualną sytuację pogodową (tak, nawet w Londynie), deweloperzy chyba nie mogli wpaść na nic lepszego.

Promocja na niezależny hit zależna od pogody

Od pierwotnego wydania A Good Snowman is Hard to Build minęło już 10 lat. Z tej okazji kreatywni deweloperzy wymyślili niepowtarzalną promocję na grę – jej ostateczna cena jest zależna od aktualnej pogody w Londynie. Brzmi zwariowanie i takie jest, ale twórcy zapewniają nas, że główny bohater – uroczy potwór – sprawdza londyńską pogodę co godzinę, więc jest na bieżąco aktualizowana.

Ale o czym w ogóle jest ta gra i czemu „pogodowa promocja” ma tu tyle sensu? Jak już wspomniałem, jest to indyk o budowaniu bałwana przez czarnego potworka. I to naprawdę tyle, nie ma tu żadnych ukrytych mechanik ani innych zaskoczeń. Mówimy o krótkiej, logiczno-zręcznościowej przygodzie w toczenie śniegu i stworzenie z niego ludka.

Także w momencie, w którym piszę ten artykuł, gra kosztuje 11,50 dol, bo w Londynie jest właśnie 11,5 stopni Celsjusza. I to dość wysoko, ergo jest dość drogo. Rozwiązaniem może być poczekanie na poranne mrozy następnego dnia – wedle prognoz maksymalnie mówimy o 1 stopniu, czyli sami rozumiecie. A to naprawdę fajna produkcja, więc wnioski nasuwają się same. Nie wiem tylko, jak długo promocja ma obowiązywać, bo aż boję się o wysoką letnią temperaturę (ale raczej na pewno oferta skończy się przed latem). Gdyby jednak było na minusie? Deweloperzy wyślą nam pieniądze?

Niestety, promocja na grę dotyczy tylko serwisu itch.io. A Good Snowman is Hard to Build kupicie też na Steam, ale tam niestety nie da się dynamicznie zmieniać ceny. I tak obecnie kosztuje 16,99 zł, stosunkowo niewiele.

Źródło: PCGamer