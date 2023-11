Gra za darmo na Steam. Wyjątkowo dobrze przyjęta pozycja dla fanów deskorolek

Nowa gra za darmo do odebrania i to na Steam. The Ramp to niezwykle ciepło przyjęta przez społeczność pozycja o jeździe na deskorolce.

No cóż, nie jest to może Tony Hawk ani inny wysokobudżetowy (lub też średniobudżetowy) tytuł znany i ceniony szeroko, ale raczej nie aż tak popularny indyk. The Ramp, bo o nim mowa, może pochwalić się na Steamie przytłaczająco pozytywnymi ocenami, więc chyba warto skusić się na tę okazję.

Teraz nową grę za darmo rozdaje Fanatical, ale aby móc ją odebrać, trzeba spełnić parę warunków. Po pierwsze, tytuł dostępny jest pod tym linkiem. Aby do odebrać, trzeba powiązać swoje konto Steam z cyfrowym sklepem, a także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Ten, w razie czego, można później anulować, więc nie musicie narażać się na spam.

Nowa gra za darmo na Fantical – jak odebrać?

Udajcie się pod ten adres i zalogujcie się na swoje konto Zaznaczcie „Please subscribe me to Fanatical’s Email Newsletter” Dodajcie produkt do koszyka i sfinalizujcie odbiór Kliknijcie „View order and keys” Wyświetlcie kod na Steam na The Ramp Zalogujcie się na swoje konto Steam i dopiszcie kod

Jest więc to wszystko proste jak diabli, także nie ma co się martwić, że się pogubicie. Warto przypomnieć, iż nie jest to aktualnie jedyna gra za darmo, na którą mogą zdecydować się przez limitowany czas gracze. Oferta na The Ramp obowiązuje do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.