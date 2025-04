Mroczny kult i wypędzanie demona – przeżyjecie to za darmo, jeśli tylko zdążycie odebrać tę grę

Mam szczególne miejsce w sercu do wszystkich rzeczy opowiadających o mrocznych kultach, niezależnie od tego, czy mówimy o grach, filmach czy komiksach albo książkach. Dlatego też Inversion brzmi dla mnie tak ciekawie – i dla Was też powinno!

Inversion, gra za darmo na itch.io

Na itch.io właśnie pojawiła się nowa gra za darmo dla fanów niezależnych horrorów – Inversion od twórcy M1mo0. Tytuł zadebiutował 14 kwietnia 2025 roku i obecnie można ją zgarnąć za darmo (normalnie kosztuje 1 dolara). Wystarczy wejść na stronę projektu, kliknąć „Download or claim” i gotowe!

W Inversion wcielasz się w badacza zjawisk paranormalnych, który trafia do ruin zapomnianego kultu. Na miejscu odkrywa ślady nieudanego rytuału i coś, co wciąż czai się w ciemności. Twoim zadaniem jest odwrócenie rytuału, zebranie czterech przeklętych zabawek i tajemniczej księgi, a także przetrwanie w świecie, gdzie nawet zmarli mają coś do powiedzenia.​

Gra to krótka, klimatyczna przygoda z perspektywy pierwszej osoby. Sterowanie jest proste: poruszasz się klawiszami WASD, latarkę włączasz klawiszem T, interakcje wykonujesz klawiszem F, a bieganie aktywujesz lewym Shiftem. To idealna propozycja na wieczór z dreszczykiem.​ Do tego przejdziecie ją nawet w kilkadziesiąt minut.

Źródło: itch.io