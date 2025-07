Nowy survival horror za darmo na Steam. Inside the Crow’s Nest już dostępne

Nowa gra za darmo na Steam. Inside the Crow’s Nest przenosi nas do kultystycznego koszmaru w bardzo ciekawej oprawie wizualnej.

Fani klasycznych survival horrorów mają nowy powód do radości. Inside the Crow’s Nest właśnie zadebiutowało na Steamie i od razu można je zgarnąć za darmo. To mroczna, klimatyczna produkcja, która celuje prosto w serducha graczy wychowanych na grach z epoki pierwszego Resident Evila.

Gra za darmo z pełnym oldschoolowym pakietem

W Inside the Crow’s Nest wcielamy się w Łowcę, tajemniczą postać, która budzi się w celi pokrytej dziwnymi symbolami. Okazuje się, że trafiliśmy do klasztoru opanowanego przez fanatyczny kult. Naszym celem jest ucieczka, ale nie będzie łatwo. Na drodze staną spaczeni wyznawcy tajemniczego bóstwa, zakręcone łamigłówki i mroczne sekrety, które czyhają w każdym korytarzu.

Gra oferuje klasyczne sterowanie z tank controls, statyczne kamery i duszną atmosferę rodem z horrorów z końcówki lat 90. Jeśli jesteście fanami pierwszych Silent Hilli, Eternal Darkness czy Clock Tower, to będziecie jak w domu. To nie tylko stylówka. Twórcy celowo zbudowali grę jako hołd dla dawnych czasów.

W trakcie zabawy zbieramy wskazówki, rozwiązujemy zagadki i otwieramy nowe ścieżki ucieczki. Ale nie zapominajcie o potworach! Kultystów jest sporo, a ich projekty są naprawdę niepokojące. Jeśli nie podejdziecie do nich z głową, możecie skończyć jako kolejna ofiara dla ich „Zapomnianego”.

Produkcja stawia na eksplorację, narrację i klimat, ale nie brakuje tu też momentów napięcia, ucieczek i konfrontacji z potwornościami. Jeśli lubicie, kiedy gra nie prowadzi was za rączkę i każe samemu ogarnąć, co tu się właściwie dzieje, bierzcie i grajcie.

