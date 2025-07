12 premier za 0 zł. Najlepsze gry za darmo na Steam w lipcu 2025

Zapraszamy na przegląd najlepszych premier free to play tego miesiąca. Choć lipiec dopiero się rozpoczął, już teraz możecie sięgnąć po kilkanaście ciekawych tytułów na Steam, za które nic nie zapłacicie. Zatem do dzieła – przeglądajcie gry za darmo i pobierajcie, co Wam przypadnie do gustu!

Nowe gry za darmo na Steam lądują niemal codziennie, ale nie każda jest warta uwagi. Kto szuka tych najlepszych, tutaj znajdzie wszystko, co trzeba. Wybraliśmy sporo darmowych gier, które dopiero co miały swoją premierę na Steam. Czasem są to mniejsze i niedostrzeżone przez wielu graczy produkcje, a czasem głośne tytuły, przy których bawią się setki osób.

Wśród premier free to play znajdziecie zarówno gry RPG akcji, będzie sporo horrorów oraz strzelanek, ale nie zabraknie też przygodówek i ciekawych eksperymentów.

Mecha Break

Mecha Break to darmowy shooter z mechami, który w zaledwie 10 minut od premiery na Steam przyciągnął 50 tys. graczy, więc można mówić o sporym sukcesie. Gra łączy elementy z Titanfalla, Armored Core i Overwatcha, oferując dynamiczne starcia w trybach 3v3, 6v6 i PvPvE.

Gracze sterują różnorodnymi mechami – od snajperów po wojowników wręcz – każdy z unikalnym stylem walki. Produkcja zapewnia rozbudowaną personalizację oraz fabularne tło. Choć zawiera typowe elementy free to play, rozgrywka uznawana jest za wyjątkowo efektowną i wciągającą.

Mecha Break – pobierz grę za darmo na Steam

SCP: CB Multiplayer Reborn

Na Steam zadebiutowała również nowa darmowa gra dla fanów grozy i uniwersum SCP. Mowa o SCP: CB Multiplayer Reborn – to survival horror z dwoma trybami rozgrywki: fabularnym i PvP. W kampanii dla jednego gracza lub w kooperacji wcielamy się w więźnia klasy D, który próbuje wydostać się z laboratorium opanowanego przez anomalie.

Gra oferuje wiele zakończeń i decyzje wpływające na przebieg wydarzeń. W trybie PvP rywalizują różne frakcje, m.in. naukowcy, żołnierze MTF, Chaos Insurgency, a nawet same SCP. Dzięki losowym mapom każda sesja jest inna. Tytuł jest dostępny całkowicie za darmo na Steam.

SCP: CB Multiplayer Reborn – pobierz grę za darmo na Steam

