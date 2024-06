Nowa gra za darmo do odebrania, ale lepiej się pospieszyć

Każdy zainteresowany może zyskać nową grę za darmo, a tak naprawdę nie trzeba robić nic – tylko przypisać produkt do konta. Chyba że tego konta nie macie, ale bez problemu założycie je bez potrzeby dokonywania żadnych płatności czy podawania danych.

Nowa gra za darmo w IndieGala

Program IndieGala Freebies to regularne rozdawnictwo tytułów dostępnych na niezależnej platformie IndieGala. Znajdziecie tam przede wszystkim indyki, i to całe ich zatrzęsienie. Domorośli twórcy gier, początkujący amatorzy czy zasłużeni deweloperzy wydają za pośrednictwem serwisu swoje własne pozycje od lat, a raz na jakiś czas zdarzy się, że coś dostaniemy przez ograniczony czas za darmo. Nie jest to co prawda jakość Epic Games Store, ale skoro za darmo, to chyba nie powinniśmy narzekać?

W każdym razie nowym prezentem od IndieGala jest niejakie Soul Valley. Gra, co ciekawe, dostępna jest również za pośrednictwem Steam, gdzie trzeba za nią płacić 22,99 zł (obecnie trwa promocja i kosztuje jedynie 2,29 zł). Mniej niż trzy złote to więc dość dobra cena, ale jeśli nie zależy Wam na wersji na platformę Valve, możecie odebrać ją za darmo.

Grę odbierzemy jako nowość w bibliotece IndieGala. Należy wejść na powyższy adres, zalogować się na własne konto i kliknąć “Add to Library”. Proste!

Soul Valley to symulator przetrwania, czytania tekstu i poszukiwania skarbów, który jest bogaty w fabułę. Twoja postać, Abigail, przybywa do doliny po tym, jak jej matka dała jej zdjęcie tego miejsca przed śmiercią. Chce, abyś odkrył sekret kawałek po kawałku. Z każdym kawałkiem rozwiązujesz zagadki i dowiadujesz się prawdy o swoim ojcu. – czytamy w opisie gry

Rozdawnictwo jest ograniczone czasowo, dlatego lepiej się pospieszyć.

